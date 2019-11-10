Убийца-беглец из Молдовы набросился с ножом на украинского пограничника

Мужчина незаконно пересек украино-молдовскую границу, чтобы избежать уголовной ответственности за убийство на территории непризнанного Приднестровья.

В Одесской области на границе с Молдовой вооруженный ножом иностранец напал на пограничника.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

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Отмечается, что информация о движении неизвестного от границы с Республикой Молдова в тыл Украины поступила пограничникам от местных жителей.

Правонарушителя обнаружили на окраине с. Домница в Одесской области, на расстоянии 800 метров от границы. На требование предъявить документы неизвестный вел себя агрессивно и совершил попытку нападения с ножом на пограничника.

"С целью прекращения противоправных действий, пограничник применил меры физического воздействия и специальные средства, обезоружил нападающего и задержал его", - рассказали в ведомстве.

В ходе допроса нарушителя правоохранители установили, что он незаконно пересек украино-молдовскую границу, чтобы избежать уголовной ответственности за убийство на территории непризнанной Приднестровской Республики.

Нарушителя, предварительно гражданина Молдовы, доставили в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности задержанный будет привлечен к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 9 ноября столкнулись два рыболовные суда. В результате инцидента погиб рыбак.