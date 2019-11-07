Россиянин сбежал из-под стражи в Борисполе (фото)

По факту побега из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование.

Полиция Киевской области разыскивает россиянина, сбежавшего из-под стражи, когда его доставляли в изолятор из аэропорта "Борисполь".

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Об этом сообщает пресс-служба полиции. "Гражданина Российской Федерации, который разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений, задержали в аэропорту “Борисполь” пограничники совместно с работниками Департамента международного полицейского сотрудничества. Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения в отношении 51-летнего иностранца составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе до принятия решения судом. Однако, во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС он совершил побег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.

Его рост - 170 см, он худощавого телосложения, у него выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

По факту побега из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование.

Ранее из аэропорта «Борисполь» сбежал наркоторговец - гражданин государства Израиль при проведении процедуры его экстрадиции на родину.