Из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиции в Израиль сбежал наркоторговец - полиция

СБУ не обращалась в полицию за помощью для экстрадиции гражданина Израиля по имени Амос Дов Сильвер.

Из аэропорта «Борисполь» сбежал наркоторговец - гражданин Государства Израиль при проведении процедуры его экстрадиции на родину.

Читайте такжеПолицейский сбил ребенка на "зебре" в Борисполе: в заявлении полиции появилась странная деталь

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В пресс-службе подтвердили информацию, распространенную сегодня израильскими и украинскими СМИ о том, что вчера поздно вечером в «Борисполе» во время экстрадиции Амос Дов Сильвера в Израиль он совершил побег: когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри", он исчез.

В пресс-службе отметили, что СБУ не обращалась за помощью для экстрадиции данного гражданина Израиля, сегодня также не поступало сообщений о его розыске.