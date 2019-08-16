Из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиции в Израиль сбежал наркоторговец - полиция
13:40, 16 августа 2019Происшествия
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СБУ не обращалась в полицию за помощью для экстрадиции гражданина Израиля по имени Амос Дов Сильвер.
Из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиции в израиль сбежал наркоторговец / фото УНИАН
Из аэропорта «Борисполь» сбежал наркоторговец - гражданин Государства Израиль при проведении процедуры его экстрадиции на родину.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
В пресс-службе подтвердили информацию, распространенную сегодня израильскими и украинскими СМИ о том, что вчера поздно вечером в «Борисполе» во время экстрадиции Амос Дов Сильвера в Израиль он совершил побег: когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри", он исчез.
В пресс-службе отметили, что СБУ не обращалась за помощью для экстрадиции данного гражданина Израиля, сегодня также не поступало сообщений о его розыске.
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