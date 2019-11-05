Всем фигурантам дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова огласили окончательные подозрения – Труба

За время расследования провели 20 экспертиз, 53 допроса свидетелей и подозреваемых, 41 обыск, 66 негласных следственных действий и 9 осмотров места происшествия.

Всем 4 фигурантам дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова на Киевщине сегодня объявлены окончательные подозрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Читайте такжеУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: инспектору полиции объявили подозрение«Всем четырем участникам, а именно, на данный момент они уже имеют у нас статус подозреваемых, объявлены окончательные подозрения в следующих преступлениях: это грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения», – сказал директор ГБР.

Труба заметил, что по этому делу досудебное расследование длилось 5 месяцев. За это время было проведено 20 экспертиз, 53 допроса свидетелей и подозреваемых, 41 обыск, 66 негласных следственных (розыскных) действий, 9 осмотров места происшествия.

«Мы получили материалы из всех видеокамер города. Для того, чтобы найти оружие, мы провели осмотры и обследования всех заброшенных зданий, а также всех водоемов», – добавил он.

Директор ГБР напомнил, что участниками этих событий были трое взрослых людей, двое из которых - правоохранители - инспектор и полицейский Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Четвертый участник - несовершеннолетний - 16-летний сын полицейского.

Читайте такжеВ ГБР рассказали, когда завершат следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла ТлявоваКак сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также производил выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела.

5 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что объявлено подозрение в убийстве по неосторожности инспектору полиции.