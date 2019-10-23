Полиция рассказала о похитительнице ребенка на Киевщине

По мнению полиции, женщина давно вынашивала свой план.

Женщина, которая сегодня, 23 октября, на Киевщине похитила ребенка, считала, что не может иметь детей, поэтому решилась на преступление.

Об этом рассказали правоохранители во время брифинга, сообщает ТСН.

"Подозреваемая 1993 года рождения из Бердичева, училась в колледже на воспитателя, находилась в АТО в одном из добровольческих батальонов, где получила контузию", - рассказали полицейские.

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После контузии женщина переехала в Киев, где познакомилась с мужчиной, который на то время был в тюрьме. По словам похитительницы, от него она забеременела, но беременность пришлось прервать. После этого, по мнению самой женщины, она не может иметь детей.

Подозреваемая вступила в группу молодых мам в соцсетях. По мнению полиции, она давно вынашивала свой план.

Дело рассматривают по статье 146 ч. 2. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказала сама мама, женщина представилась ей волонтеркой, которая хочет помочь их общей знакомой. "Понимаете, человек казался добрым, отзывчивым", - сказала она. Злоумышленница соврала, что сама имеет детей, и предложила сходить в магазин, а потом в гости к этой общей знакомой.

Женщины были знакомы сутки. "Мы сначала зашли в магазин, а мне надо было зайти на почту. Ребенок к этому времени заснул. Она предложила: давай я постою у дверей почты, чтобы ребенок не проснулся, там же шум", - рассказала мать украденного младенца.

Тогда "волонтер" и забрала ребенка и уехала прочь. Правоохранителям удалось найти таксиста. Он показал, где высадил девушку. Правоохранители просмотрели камеры и устроили обход в Святошинском районе. В одной из квартир копам открыла девушка, в квартире которой был 3-месячный ребенок. Женщина сразу начала говорить, что это ее ребенок и она никому его не отдаст. Поведение женщины было подозрительным, впоследствии оказалось, что ребенок в квартире и является похищенным.

После задержания похитительница просила прощения у матери и божилась, что хотела одолжить малыша, а потом вернуть.