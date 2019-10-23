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Полиция рассказала о похитительнице ребенка на Киевщине

20:15, 23 октября 2019
Происшествия
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Ребенка вернули матери / facebook.com/pol.kyivregion

Об этом рассказали правоохранители во время брифинга, сообщает ТСН.

"Подозреваемая 1993 года рождения из Бердичева, училась в колледже на воспитателя, находилась в АТО в одном из добровольческих батальонов, где получила контузию", - рассказали полицейские.

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После контузии женщина переехала в Киев, где познакомилась с мужчиной, который на то время был в тюрьме. По словам похитительницы, от него она забеременела, но беременность пришлось прервать. После этого, по мнению самой женщины, она не может иметь детей.

Подозреваемая вступила в группу молодых мам в соцсетях. По мнению полиции, она давно вынашивала свой план.

Дело рассматривают по статье 146 ч. 2. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. 

Как рассказала сама мама, женщина представилась ей волонтеркой, которая хочет помочь их общей знакомой. "Понимаете, человек казался добрым, отзывчивым", - сказала она. Злоумышленница соврала, что сама имеет детей, и предложила сходить в магазин, а потом в гости к этой общей знакомой.

Женщины были знакомы сутки. "Мы сначала зашли в магазин, а мне надо было зайти на почту. Ребенок к этому времени заснул. Она предложила: давай я постою у дверей почты, чтобы ребенок не проснулся, там же шум", - рассказала мать украденного младенца.

Тогда "волонтер" и забрала ребенка и уехала прочь. Правоохранителям удалось найти таксиста. Он показал, где высадил девушку. Правоохранители просмотрели камеры и устроили обход в Святошинском районе. В одной из квартир копам открыла девушка, в квартире которой был 3-месячный ребенок. Женщина сразу начала говорить, что это ее ребенок и она никому его не отдаст. Поведение женщины было подозрительным, впоследствии оказалось, что ребенок в квартире и является похищенным.

После задержания похитительница просила прощения у матери и божилась, что хотела одолжить малыша, а потом вернуть. 

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