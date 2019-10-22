Погибший экс-министр Кутовой в этом году получил лицензию пилота

Он получил лицензию пилота в этом году, одолел более 200 км, а потом его вертолет упал.

С погибшим бывшим министром и екснардепом Тарасом Кутовым, который накануне разбился во время полета на вертолете на Полтавщине, будут прощаться завтра в Киеве. Он получил лицензию пилота в этом году, одолел более 200 км, а потом его вертолет упал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Вертолет упал на огородах на окраине села Тарасенкове. Один из первых о смерти экс-министра сообщил в сети коллега погибшего Павел Розенко. Ви говорит, что Кутовый увлекался авиацией, а свою лицензию пилота получил лишь в этом году.

Деталей, куда мужчина летел (домой на Полтавщину или по делам), почему вертолетом, почему вылетел тогда, когда страну накрыл туман, Розенко не знает. "Тарас только в общих чертах говорил о своем увлечении", - говорит Розенко.

Шоун Шемс - руководитель частной компании, которая занимается вертолетами, в частности, и сдает в аренду, говорит: лететь или нет в плохую погоду решает сам пилот вертолета, запретить ему не могут.

Стал ли именно туман причиной падения - версий нет. На сайте прокуратуры области лишь сообщили, что возбудили дело за пренебрежение действующими правилами на транспорте.

В бюро по расследованию авиационных событий пока молчат, не отвечают и руководители фирмы, которая сдала борт в аренду.