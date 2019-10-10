В Сумской области пенсионер-педофил умер до избрания меры пресечения

72-летнего подозреваемого в развращении мальчиков, который не явился на заседание суда, нашли мертвым по месту жительства.

В городе Конотоп Сумской области 72-летний пенсионер, подозреваемый в развращении четверых мальчиков, умер до избрания ему меры пресечения.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, сегодня, 10 октября, мужчину нашли мертвым по месту его проживания.

По ее информации, подозреваемый не был задержан по статье 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины из-за преклонного возраста, но сегодня суд должен был рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения.

«Пенсионер сотрудничал со следствием, давал признательные показания. Однако заседание суда не состоялось. Мужчину нашли дома мертвым. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Тело направлено на экспертизу», - отметила Биганова.

Она также уточнила, что сведения по факту смерти мужчины зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, ведется проверка.

Как сообщал УНИАН, в г. Конотоп Сумской области полиция задержала 72-летнего пенсионера, который в течение года за деньги развращал четырех местных ребят в возрасте 14-15 лет. Установлено, что мужчина еще осенью прошлого года пригласил одного из местных ребят к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Юноша сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег - согласился. Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему еще и своих друзей, также обещая каждому деньги и подарки. Почти год четверо ребят время от времени наведывались к пенсионеру, пока на это не обратила внимание одна из местных жительниц. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию. Подозреваемый во всем сознался. Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Пенсионер ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений.