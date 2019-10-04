Число погибших в результате падения самолета под Львовом возросло до пяти (видео)

Министр отметил, что аварийную посадку самолет совершил в селе Сокольники возле аэродрома.

Число погибших в результате аварийной посадки самолета во Львовской области возросло до пяти человек.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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«Пятеро погибших», - написал он.

Ране министр отметил, что аварийную посадку самолет совершил в селе Сокольники возле аэродрома.

«Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании «Украина-Аероальянс», по предварительной информации, с 3 членами экипажа на борту, по маршруту Вико (Испания) – Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники возле аэродрома», – отметил Криклий.

По его словам, аварийную посадку самолет совершил в связи с тем, что закончилось топливо. На данный момент, как добавил министр, начато расследование.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, что на борту находились 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета три человека погибли, трое пострадали, судьба двух человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются.