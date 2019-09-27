В Киеве "заминировали" аэропорт и отель

По словам пресс-секретаря полиции, речь идет о "Жулянах" и Hilton.

В Киеве аноним сообщил о минировании аэропорта им. Сикорского (Жуляны) на улице Медовой и отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко.

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Об этом пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сказала в комментарии УНИАН.

По ее словам, поступило сообщение о якобы минировании аэропорта и отеля.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 сентября, по Киеву опять прокатилась волна "минирований". Неизвестный сообщил о бомбах в жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах, мостах и посольстве США.