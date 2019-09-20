Мосты, ТРЦ, детсады и посольство США: Киев второй день страдает от массовых "минирований"

Согласно сообщению, "заминированы" большинство крупных ТРЦ, 11 детских садов, 5 роддомов, 2 больницы и онкоцентр, а также все мосты и более десятка жилых домов.

В пятницу, 20 сентября, по Киеву снова прошла волна "минирований". Неизвестный сообщил о бомбах в жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах и мостах и посольстве США.

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Сообщение поступило на электронную почту полиции Киева в 08:09. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, "заминированы" большинство крупных ТРЦ, 11 детских садов, 5 роддомов, 2 больницы и онкоцентр, а также все мосты и более десятка жилых домов.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября аноним также сообщил о минировании мостов, ТРЦ, государственных и дипучреждений.