Мосты, ТРЦ, государственные и дипучреждения: по Киеву пронеслась волна "минирований"

Полиция просит киевлян с пониманием отнестись к мероприятиям, которые правоохранители проводят для проверки объектов на предмет минирования.

В Киеве за текущие сутки поступило много сообщений о якобы минировании государственных и инфраструктурных объектов, профильные службы проводят проверки.

Сообщения касаются детских садов, медицинских учреждений, жилых домов, мостов, государственных и дипломатических учреждений, а также торгово-развлекательных центров.

Об этом пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила в социальной сети Facebook.

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"В настоящее время полиция Киева получила четыре анонимных сообщения о заминировании ряда объектов, в частности, детских садов, медицинских учреждений, жилых домов, мостов, дипломатических и госучреждений, ТРЦ", - сообщила пресс-секретарь.

В полиции просят с пониманием отнестись к тем мерам, которые проводятся в рамках проверки информации, указанной в анонимках, "ведь правоохранители пытаются работать так, чтобы минимизировать неудобства для киевлян и гостей города".

"Традиционно привлечены подразделения взрывотехников, кинологов и киберполиции, ведь письма прислали на электронные ящики. После проверок следователи определятся с правовой квалификацией", - подчеркнула она.

По информации СМИ, сообщение о заминировании касались также зданий Офиса президента, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.