В Черниговской области обнаружили теплицу с коноплей и галлюциногенными грибами на миллион гривень

Полиция задокументировала почти 1000 растений и изъяла более десяти килограммов высушенной марихуаны.

В Борзнянском районе Черниговской области полиция разоблачила владельца высокотехнологичной теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами стоимостью в миллион гривен по ценам «черного» рынка.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУНП в области, вчера во время проверки оперативной информации о выращивании жителем одного из сел наркосодержащих растений правоохранители обнаружили в хозяйстве гражданина плантацию хорошо ухоженной конопли.

В ходе санкционированного обыска полиция задокументировала почти 1000 растений и изъяла более десяти килограммов высушенной марихуаны. Мужчина хозяйственное помещение приспособил для выращивания конопли, оборудовал его системой вентиляции, специальным освещением и утеплением.

«Также «наркофермер» в лотках и банках выращивал несколько килограммов экзотических как для Черниговщины галлюциногенных грибов. По ценам «черного» рынка стоимость наркотического сырья оценивается в миллион гривен», - отмечается в сообщении полиции.

Полиция изъяла образцы растений и оборудования и направила их на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, а также по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве пятьдесят и более растений) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие. Устанавливаются другие обстоятельства, указывающие на возможность совершения тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области правоохранители задержали отца и сына, с приусадебного участка которых было изъято более 550 кустов культивируемой конопли.