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В Одесской области отец с сыном вырастили в теплице более полутысячи кустов сортовой конопли (фото)

13:22, 13 сентября 2019
Происшествия
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В Одесской области правоохранители задержали отца и сына, у которых на приусадебном участке изъято более 550 кустов культивированной конопли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 11 сентября прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 совместно с сотрудниками Суворовского отдела полиции Одессы и полицией в Ренийском районе обнаружили 552 куста конопли, ружье и патроны к нему.

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Как уточнили в полиции, правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства 52-летнего мужчины и его 23-летнего сына.

На приусадебном участке полицейские обнаружили кусты конопли, которые злоумышленники тщательно орошали и культивировали в тепличных условиях. Высота кустов превышала человеческий рост. Изъятое направлено на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (посев или выращивание мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Одеса#конопляпогода в Одессе