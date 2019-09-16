Убийство боевика в Мариуполе: соседи рассказали о слежке за ним

По словам соседей, возле дома сепаратиста Джумаева стоял неизвестный автомобиль, из которого, вероятно, велась слежка.

За день до убийства боевика «ДНР» Романа Джумаева в Мариуполе соседи заметили возле его дома подозрительный автомобиль с мужчиной внутри.

Об этом Громадському радіо рассказала соседка Джумаева Анжела Кузнецова.

«Шесть часов мужчина вообще не выходил из машины, следил. Не курил, я даже лично ходила, смотрела окурки. Хотя бы в туалет человек мог выйти, но нет, не выходил», - рассказала она.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября террориста Романа Джумаева расстреляли в упор.

По данным СМИ, боевик бандформирования «Пятнашка» Джумаев, который воевал под Донецким аэропортом и Дебальцево, сбежал в Белоруссию, а когда там стали поднимать вопрос о депортации, вернулся в Украину.

Джумаева задержали 18 сентября 2017 года в Марьинском районе при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева передали в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил боевика под домашний арест.

Повторно боевика были задержаны в декабре 2018 года за нападение на полицейского, и тогда ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 августа коллегия Октябрьского райсуда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.