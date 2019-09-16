В Мариуполе расстреляли боевика "ДНР", отпущенного под домашний арест - СМИ

В квартиру Джумаева позвонили неизвестные и расстреляли его в упор.

В Мариуполе расстрелян боевик террористической организации "ДНР" Роман Джумаев.

Об этом сообщает мариупольский сайт "0629" со ссылкой на собственные источники.

Сегодня в 11.36 в квартиру многоэтажного дома на улице Воинов-освободителей позвонили неизвестные и расстреляли Джумаева в упор.

По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда "скорой".

В пресс-службе Центрального отдела полиции сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.

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По данным СМИ, боевик бандформирования «Пятнашка» Джумаев, воевавший под Донецким аэропортом и Дебальцево, сбежал в Беларусь, а когда там стали поднимать вопрос о депортации, вернулся в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил боевика под домашний арест.

Повторно боевик был задержан в декабре 2018 года за нападение на полицейского, и тогда ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 августа коллегия Октябрьского райсуда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.