На Тернопольщине школьница повесилась после прочтения известного романа

В мире известно несколько случаев, когда подростки сводили счеты с жизнью после прочтения романа Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства».

В Тернопольской области 14-летняя школьница покончила с собой после прочтения известного среди молодежи романа.

Об этом сообщают «Факты».

Ученица 9 класса из села Надречное Тернопольской области повесилась в сарае возле дома, в котором жила вместе с 85-летней бабушкой. Одноклассницы девочки уверены, что она состояла в какой-то «группе смерти», однако в полиции опровергают.

«Мы просмотрели всю историю посещений в интернете школьницы. Девочка не состояла в группах наподобие «Синего кита» или еще какой-либо в этом роде Тем не менее нам известно, что в начале лета девятиклассница прочитала культовый роман Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства», - рассказали в полиции.

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В мире известно несколько случаев, когда подростки сводили счеты с жизнью после его прочтения.

По словам местных жителей, девочка была очень активной в школе, занималась музыкой, танцевала, выступала на всех школьных мероприятиях. Однако незадолго до самоубийства в своем дневнике она написала: «Меня никто не слышит». Родители девочки в разводе. Папа вернулся из АТО и уехал на заработки в Польшу, куда вскоре поехала и ее мама.

Роман «50 дней до моего самоубийства» считается культовым среди подростков. Сюжет романа вертится вокруг шестнадцатилетней девушки, которая хочет покончить жизнь самоубийством из-за развода родителей и неудач по жизни. Она ставит себе цель: прожить 50 дней, после чего решить, жить ей или умереть. С каждым днем ее проблемы становятся действительно все более серьезными, что еще больше подталкивает главную героиню к самоубийству.

Роман Стейс Крамер популярен во всем мире. По сообщениям СМИ, некоторые подростки после прочтения романа на самом деле совершили самоубийство. Но статистики нет.

Как сообщал УНИАН, на днях во Львове девочка пыталась вскрыть вены в церкви.