Во Львове девочка пыталась порезать вены в церкви
17:46, 13 сентября 2019Происшествия
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Люди и полицейские предотвратили самоубийство девочки.
Инцидент произошел в церкви по ул. Выговского – Любинская / фото: Игорь Зинкевич/Facebook
Во Львове девочка пыталась порезать вены в церкви.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Зинкевич.
«По информации свидетелей в церкви по ул. Выговского – Любинская: девочка зашла в церковь и хотела порезать себе вены. К счастью, люди и полиция, которая уже на тот момент прибыла на вызов, не дали возможности ей это сделать, девочка жива и уже под наблюдением медиков.
Как сообщал УНИАН, в городе Каменское Днепропетровской области патрульные полицейские в заброшенном здании нашли 14-летнюю окровавленную девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.
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