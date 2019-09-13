Люди и полицейские предотвратили самоубийство девочки.

Во Львове девочка пыталась порезать вены в церкви.

Читайте такжеНа Львовщине в кабинете стоматолога разыгралась кровавая драма: медику перерезали вены (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Зинкевич.

«По информации свидетелей в церкви по ул. Выговского – Любинская: девочка зашла в церковь и хотела порезать себе вены. К счастью, люди и полиция, которая уже на тот момент прибыла на вызов, не дали возможности ей это сделать, девочка жива и уже под наблюдением медиков.

Как сообщал УНИАН, в городе Каменское Днепропетровской области патрульные полицейские в заброшенном здании нашли 14-летнюю окровавленную девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.