В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех человек (фото)

Предварительно, водитель авто была трезвой.

На улице Сумской в Харькове Audi TT наехал на пешеходов. Это произошло 15 сентября в 22:47.

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В результате аварии пострадали четыре женщины, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

"С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. Предварительно, она была трезвой.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Ранее в Николаевской области в результате лобового столкновения трех автомобилей два человека погибли и еще четверо, включая малолетнего ребенка, получили травмы.