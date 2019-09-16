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В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех человек (фото)

10:17, 16 сентября 2019
Происшествия
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Водитель сбила четырех пешеходов / hk.npu.gov.ua

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В результате аварии пострадали четыре женщины, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

"С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. Предварительно, она была трезвой.

hk.npu.gov.ua
hk.npu.gov.ua

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Ранее в Николаевской области в результате лобового столкновения трех автомобилей два человека погибли и еще четверо, включая малолетнего ребенка, получили травмы.

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Теги: #ДТП#Харьковпогода в Харькове