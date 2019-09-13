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В Тернополе проститутка хотела "купить" копов за $600

16:43, 13 сентября 2019
Происшествия
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REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Инцидент произошел еще в конце июня 2019 года, когда проститутка вместе с двумя иногородними жительницами приехала в Тернополь.

«Осознавая, что при предоставлении секс-услуг на территории областного центра сотрудники полиции, действуя по закону, составят протоколы в отношении женщин об административных правонарушениях, она предложила стражам порядка 600 долларов», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции отказались от взятки, а действия лица были соответствующим образом задокументированы, что стало основой обвинительного акта, направленного в суд.

Как сообщал УНИАН, в Днепре разыскали и задержали подозреваемую в сутенерстве женщину, которая скрывалась от следствия более двух лет. При этом суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, «учитывая состояние здоровья».

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Теги: #полиция#Тернополь#проституция