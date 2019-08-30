Держала два борделя: в Днепре задержали сутенершу, которая два года скрывалась от следствия

Двое соучастников подозреваемой отбывают наказание в тюрьме.

В Днепре разыскали и задержали подозреваемую в сутенерстве женщину, которая скрывалась от следствия более двух лет. При этом суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, «учитывая состояние здоровья».

Читайте такжеВ Сумах разоблачили бордель, который работал под видом сауны (фото)Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что задержанная вела незаконный бизнес в 2016-2017 годах. Она арендовала две квартиры в Ивано-Франковске, в которых женщины предоставляли сексуальные услуги. В 2017 году правоохранители задержали двоих ее соучастников, и сейчас они отбывают наказание в местах лишения свободы. А 44-летняя задержанная тогда сбежала за границу и находилась в розыске.

В результате проведенных следственных действий правоохранителям удалось установить место нахождение подозреваемой и задержать ее.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе арестовали двоих китайцев за отправку украинок в Пекин для сексуальной эксплуатации.