В Запорожской области автомобиль сбил двух малолетних сестер, внезапно выбежавших на дорогу

ДТП произошло сегодня в Бердянске около 8-ми утра.

В Бердянске Запорожской области автомобиль сбил двух несовершеннолетних девочек.

Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Бердянска.

ДТП произошло сегодня, 11 сентября, около 8 утра. Две девочки – родные сестры – возрастом 10 и 11 лет пытались перейти проезжую часть в неустановленном месте, и попали под колеса автомобиля.

По словам водителя, дети появились на дороге внезапно и он не успел затормозить. По предварительным данным, водитель был трезв.

В данный момент дети госпитализированы в реанимационное отделение одной из больниц Бердянска.