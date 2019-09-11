В Запорожской области автомобиль сбил двух малолетних сестер, внезапно выбежавших на дорогу
12:26, 11 сентября 2019Происшествия
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ДТП произошло сегодня в Бердянске около 8-ми утра.
Дети пытались перейти проезжую часть в неустановленном месте / фото: pro.berdyansk.biz
В Бердянске Запорожской области автомобиль сбил двух несовершеннолетних девочек.
Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Бердянска.
ДТП произошло сегодня, 11 сентября, около 8 утра. Две девочки – родные сестры – возрастом 10 и 11 лет пытались перейти проезжую часть в неустановленном месте, и попали под колеса автомобиля.
По словам водителя, дети появились на дороге внезапно и он не успел затормозить. По предварительным данным, водитель был трезв.
В данный момент дети госпитализированы в реанимационное отделение одной из больниц Бердянска.
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