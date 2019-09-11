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В Запорожской области автомобиль сбил двух малолетних сестер, внезапно выбежавших на дорогу

12:26, 11 сентября 2019
Происшествия
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Дети пытались перейти проезжую часть в неустановленном месте / фото: pro.berdyansk.biz

Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Бердянска.

ДТП произошло сегодня, 11 сентября, около 8 утра. Две девочки – родные сестры – возрастом 10 и 11 лет пытались перейти проезжую часть в неустановленном месте, и попали под колеса автомобиля.

По словам водителя, дети появились на дороге внезапно и он не успел затормозить. По предварительным данным, водитель был трезв.

В данный момент дети госпитализированы в реанимационное отделение одной из больниц Бердянска.

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Теги: #дети#ДТП#Бердянскпогода в Запорожье