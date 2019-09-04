История с мужчиной из Запорожья, залившем в рот своей сожительнице кипяток, получила продолжение (видео)
Мужчина, который облил свою гражданскую жену Анастасию Шаповалову из Запорожья кипятком, утверждает, что женщина якобы заслужила такое адское мучение.
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Так, в эфире "Говорит Украина" он заявил, что девушка якобы рассказала все не совсем так, как оно есть. По его словам, жена любила выпить и изменяла ему, передает "Обозреватель".
В тот день, с его слов, они пили вместе до четырех часов утра. В ходе пьянки Настя сказала ему, что изменила. Это уже был якобы третий случай. Не выдержав этого он схватил кастрюлю, в котором как раз тогда варились макароны, и облил кипятком гражданскую жену.
Сама пострадавшая записала видеобращение, которое опубликовали волонтеры в Facebook, опровергающее слова мужа.
По ее словам, сожитель котролировал каждый шаг. В день трагедии Настя с детьми якобы должна была переехать на другую квартиру. Это, говорит женщина, и вызвало такую агрессию.
Напомним, после нападения неадекватного сожителя женщина получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла (он вылил ей кипяток в рот, когда та спала).
Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы.