На Прикарпатье произошел пожар в детском лагере: погиб подросток

Во время тушения пожара спасатели нашли тело 17-летнего юноши.

В Галицком районе Ивано-Франковской области 31 августа в результате пожара в детском лагере погиб 17-летний юноша, полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Сокол» в одноименном селе. Огонь уничтожил здание сцены на площади 50 квадратных метров.

Читайте такжеВ столичной новостройке произошел масштабный пожар, район затянуло черным дымом (фото, видео)

Во время тушения пожара спасатели нашли тело 17-летнего юноши. По состоянию на 31 августа детей в лагере уже не было.

Как сообщили в полиции области, погибший — 17-летний житель Бурштына, который работал в этом учреждении на должности радиотехника.

Правоохранители возбудили дело по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.