Ночью в Тернопольской области сгорела школа (фото)
В Тернопольской области, в с. Манаев Зборовского района минувшей ночью горела школа.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сигнал о пожаре поступил 22 августа в 1:29.
Выяснилось, что возгорание возникло на втором этаже двухэтажного здания школы. Площадь пожара составила 600 кв. метров.
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«В 6:35 пожар был ликвидирован на площади 600 кв. метров. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы 10 человек с привлечением 4 единиц техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области, добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась.