На Тернопольщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась (фото)

Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась.

18 мая во время грозы в селе Джурин Тернопольской области шаровая молния залетела в дом, где было семь человек, том числе пятеро детей, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Около 17.00 в селе Джурин Чертковского района шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась", – проинформировали в ведомстве.

В результате взрыва никто не пострадал, взрослых и детей осмотрели медики, после чего всех отпустили домой, отметили в полиции.

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Кроме того, во время грозы сработали системы защиты лини электросети, из-за чего обесточены 86 населенных пунктов в Хмельницкой и Черкасской областях, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.