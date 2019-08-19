В Киевской области военный под действием наркотиков застрелил мужчину

На момент совершения преступления военный находился под действием амфетамина.

В воскресенье, 18 августа, в комнате общежития в с. Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту застрелил мужчину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на странице в Facebook.

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"22-летний старший солдат произвел 4 выстрела из кустарно изготовленной оружия в сторону гражданского. Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения скончался в реанимации Броварской центральной районной больницы", - сообщил он.

Отмечается, что нападавший задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

"По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется Броварским отделом полиции ГУ НП в Киевской области, процессуальное руководство - военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины", - сообщил Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что в райцентре Любашевка Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился.