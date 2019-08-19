В Киеве автомобиль такси влетел в столб, погибла пассажирка (видео)

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира, женщина-пассажир погибла на месте.

В воскресенье, 18 августа, в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб.

В результате аварии погибла женщина, еще двое мужчин госпитализированы, сообщает "Информатор".

На видео видно, что перед въездом в Гостомель Renault "словил" обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.

Видео: informator.ua

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира, женщина-пассажир погибла на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Лесная" сгорело маршрутное такси, пострадавших нет.