В Киеве возле метро "Лесная" сгорела маршрутка (фото, відео)

Пассажиров во время возгорания в транспортном средстве не было. Обошлось без пострадавших.

В Киеве возле станции метро "Лесная" сгорело маршрутное такси, пострадавших нет.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве, в 8:54 поступило сообщение о том, что на проезжей части Броварского проспекта возле станции метро "Лесная", в Деснянском районе столицы, горит маршрутное такси.

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На месте спасатели выяснили, что маршрутное такси загорелось во время движения, пассажиров во время возгорания в транспортном средстве не было. Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако сделать ему это не удалось.

Когда прибыли пожарные, огонь охватил почти всю площадь салона транспортного средства. В 09:14 пожар локализовали, а в 09:30 – ликвидировали.

В результате пожара транспортное средство сгорело полностью. Причина возникновения пожара выясняется. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района Киевской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек.