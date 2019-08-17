Полиция открыла производство по факту пожара в Одессе, в котором погибли 8 человек
09:15, 17 августа 2019Происшествия
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Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.
Полиция начала расследование смертельного пожара в одесском отеле / фото полиции
Полиция приступила к расследованию смертельного пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которой погибло 8 человек.
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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Производство открыто по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в одесском отеле "Токио Стар" произошел масштабный пожар. В результате инцидента 8 человек погибли, еще 10 были госпитализированы.
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