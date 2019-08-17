Полиция открыла производство по факту пожара в Одессе, в котором погибли 8 человек

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.

Полиция приступила к расследованию смертельного пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которой погибло 8 человек.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Производство открыто по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в одесском отеле "Токио Стар" произошел масштабный пожар. В результате инцидента 8 человек погибли, еще 10 были госпитализированы.