В Мариуполе облили зеленкой корректировщика "Градов", которого выпустили из СИЗО (фото)

Кирсанова задержали в январе 2015 года.

В Мариуполе облили зеленкой Валерия Кирсанова - террориста и корректировщика вражеских «Градов», которого сегодня выпустили из СИЗО.

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Об этом сообщает Телеканал ТV7 Мариуполь в Facebook.

"Корректировщик "Градов" при обстреле Схидного в январе 2015 года Валерий Кирсанов выходит на волю. Возле СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, задержанный СБУ гражданин Украины Валерий Кирсанов, который корректировал огонь по Мариуполю, сообщил, что обстрел велся российской артиллерией.