В Мариуполе облили зеленкой корректировщика "Градов", которого выпустили из СИЗО (фото)
19:40, 15 августа 2019Происшествия
586 0
Кирсанова задержали в январе 2015 года.
Под СИЗО собрались активисты / фото: телеканал ТV7 Мариуполь
В Мариуполе облили зеленкой Валерия Кирсанова - террориста и корректировщика вражеских «Градов», которого сегодня выпустили из СИЗО.
Читайте такжеНа свободу выходит корректировщик огня по Мариуполю
Об этом сообщает Телеканал ТV7 Мариуполь в Facebook.
"Корректировщик "Градов" при обстреле Схидного в январе 2015 года Валерий Кирсанов выходит на волю. Возле СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", - говорится в сообщении.
фото: телеканал ТV7 Мариуполь
фото: телеканал ТV7 Мариуполь
фото: телеканал ТV7 Мариуполь
Как сообщал УНИАН, задержанный СБУ гражданин Украины Валерий Кирсанов, который корректировал огонь по Мариуполю, сообщил, что обстрел велся российской артиллерией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter