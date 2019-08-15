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В Мариуполе облили зеленкой корректировщика "Градов", которого выпустили из СИЗО (фото)

19:40, 15 августа 2019
Происшествия
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Под СИЗО собрались активисты / фото: телеканал ТV7 Мариуполь

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Об этом сообщает Телеканал ТV7 Мариуполь в Facebook.

"Корректировщик "Градов" при обстреле Схидного в январе 2015 года Валерий Кирсанов выходит на волю. Возле СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", - говорится в сообщении.

фото: телеканал ТV7 Мариуполь
фото: телеканал ТV7 Мариуполь
фото: телеканал ТV7 Мариуполь

Как сообщал УНИАН, задержанный СБУ гражданин Украины Валерий Кирсанов, который корректировал огонь по Мариуполю, сообщил, что обстрел велся российской артиллерией.

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Теги: #Мариуполь#боевик#ГРАДыпогода в Мариуполе