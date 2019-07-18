В Киеве снова задержали и депортировали "вора в законе" Нукри Гальского (видео)

Злоумышленник в очередной раз пересек границу Украины вне пограничного пункта пропуска, и намеревался контролировать преступный мир Киева и Киевской области.

Оперативные сотрудники управления уголовного розыска Киева задержали в Дарницком районе столицы «вора в законе» Нукри Гальского.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, злоумышленник в очередной раз пересек границу Украины вне пограничного пункта пропуска, и намеревался контролировать преступный мир Киева и Киевской области.

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Правоохранители напоминают, что в декабре 2018 года сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве уже задерживали Нукри Гальского, которому было запрещено пребывание на территории Украины.

Тогда неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений гражданин Грузии, 1987 года рождения, который был «коронован» в Турции другими «ворами в законе», пытался распространить свое влияние на членов преступной среды в столице.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, во время пребывания на территории Украины злоумышленник пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. «Во время нелегального проживания в столице Нукри Гальский посещал и организовывал так называемые «сходки» криминальных авторитетов», - сказал он.

Видео: полиция Киева

После задержания Государственная миграционная служба выдворила вора с запретом въезда в Украину на 3 года. Однако Гальский снова приехал в Украину и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире.

«Сейчас «вора в законе» выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой в свою очередь подготовили документы об увеличении срока запрета въезда ему на территорию Украины до пяти лет», - добавил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, в марте полиция Киева разоблачила "сходку" криминальных авторитетов в ресторане на бульваре Верховного Совета, чем помешала криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины.