В Киеве накрыли "сходку" криминальных авторитетов на бульваре Верховной Рады (фото, видео)

Вор в законе по прозвищу "Сфан" организовал встречу с другими представителями преступных организаций для установления и распространения своего влияния в криминальном мире.

Полиция Киева сорвала "сходку" криминальных авторитетов в ресторане на бульваре Верховной Рады, чем помешала криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Лаша Джачвлиани, которого "короновали" в 1985 году в городе Тбилиси.

"Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников", - пояснили в полиции.

Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за вымогательство и взяточничество на территории Италии. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность пребывания Джачвлиани на территории Украины.

Напомним, 20 февраля в одном из ресторанов Киева обнаружили грузинского "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.