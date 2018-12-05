В Киеве задержали и депортировали "вора в законе" Нукри Гальского (фото)

По данным полиции, гражданин Грузии планировал управлять преступными группировками и распределить сферы влияния с другими криминальными авторитетами в Киеве и области.

В Киеве правоохранители задержали "вора в законе" Нукри Гальского.

Как сообщает отдел коммуникации со СМИ полиции Киева, гражданин Грузии планировал управлять преступными группировками и распределить сферы влияния с другими криминальными авторитетами в столице и области.

"Злоумышленника, который имел запрет на въезд на территорию Украины до 2019 года, правоохранители задержали в Шевченковском районе столицы. Гражданин Грузии, 1987 года рождения, на территорию Украины прибыл вне пункта пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области", - рассказал начальник ГУНП в г.Киеве Андрей Крищенко.

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По данным правоохранителей, в течение трех недель незаконного пребывания в столице Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. Он поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на так называемых "сходках" криминальных авторитетов.

"Правоохранители установили, что задержанный в 2013 году был коронован в Турции другими "ворами в законе". Ранее он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации и Грузии за преступления, связанные с оборотом наркотиков и квартирные кражи", - добавил Корищенко.

Столичные правоохранители совместно с Государственной миграционной службой депортировали гражданина Грузии с запретом въезда в Украину на 3 года.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в Киеве вора в законе, причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.