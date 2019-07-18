В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, пострадали 10 человек

Водитель Mercedes Vito не предоставил преимущество в движении при выезде на главную дорогу автомобилю Volkswagen.

В Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов травмированы 10 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 июля.

Читайте такжеВ Одессе к 5 годам тюрьмы приговорили водителя, сбившего насмерть двоих пешеходов

В 22.00 в полицию поступило сообщение об автоаварии с пострадавшими, произошедшей в пределах населенного пункта Данковцы Хотинского района.

«Прибыв на место происшествия, было установлено, что водитель, управляя автомобилем Mercedes Vito, не предоставил преимущество в движении при выезде на главную дорогу автомобилю Volkswagen.

В результате ДТП водитель и девять пассажиров обоих транспортных средств получили телесные повреждения и доставлены в центральную районную больницу города Хотин», - сообщили в полиции.