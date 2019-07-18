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В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, пострадали 10 человек

09:29, 18 июля 2019
Происшествия
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В Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов травмировано 10 человек / фото vn.npu.gov.ua

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 июля.

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В 22.00 в полицию поступило сообщение об автоаварии с пострадавшими, произошедшей в пределах населенного пункта Данковцы Хотинского района.

«Прибыв на место происшествия, было установлено, что водитель, управляя автомобилем Mercedes Vito, не предоставил преимущество в движении при выезде на главную дорогу автомобилю Volkswagen.

В результате ДТП водитель и девять пассажиров обоих транспортных средств получили телесные повреждения и доставлены в центральную районную больницу города Хотин», - сообщили в полиции.

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Теги: #ДТП#Черновицкая областьпогода в Мукачево