В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, пострадали 10 человек
В Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов травмированы 10 человек.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 июля.
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В 22.00 в полицию поступило сообщение об автоаварии с пострадавшими, произошедшей в пределах населенного пункта Данковцы Хотинского района.
«Прибыв на место происшествия, было установлено, что водитель, управляя автомобилем Mercedes Vito, не предоставил преимущество в движении при выезде на главную дорогу автомобилю Volkswagen.
В результате ДТП водитель и девять пассажиров обоих транспортных средств получили телесные повреждения и доставлены в центральную районную больницу города Хотин», - сообщили в полиции.