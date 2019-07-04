Пожар в заминированном лесу возле Станицы Луганской локализовали
Пожар в заминированном лесу в Станично-Луганском районе локализован.
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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
«В 12.30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района локализован на площади 4,8 га», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 3 июля вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га.
В ГСЧС заявляли, что тушение огня не осуществлялось в связи с минированием этой территории. К месту пожара было направлено 110 человек и 25 единиц техники. Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали местность.
Во время работ на месте пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.