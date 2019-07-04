Пожар в заминированном лесу возле Станицы Луганской локализовали

3 июля на заминированной территории вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га.

Пожар в заминированном лесу в Станично-Луганском районе локализован.

Читайте такжеВ МинВОТ рассказали, как живет Станица Луганская после отвода сил и средств

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«В 12.30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района локализован на площади 4,8 га», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июля вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га.

В ГСЧС заявляли, что тушение огня не осуществлялось в связи с минированием этой территории. К месту пожара было направлено 110 человек и 25 единиц техники. Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали местность.

Во время работ на месте пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.