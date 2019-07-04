Вблизи Станицы Луганской горит заминированный лес (видео)

Вследствие взрыва тракторист лесного хозяйства получил контузию и ранение руки.

3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя очагами на общей площади около 20 га.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована.

Во время опахивание места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехническим подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводятся работы по разминированию местности.

«По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлены 110 чел. и 25 ед. техники, из них от ГСЧС 86 чел. л/с и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек. и 3 ед. техники», - говорится в сообщении.