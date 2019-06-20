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Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео с подозреваемым во время поисков девушки

10:34, 20 июня 2019
Происшествия
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Подозреваемый сказал, что весь день играл в игру / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На нем парень, который еще несколько дней назад принимал участие в поисковой операции, а сейчас признался в убийстве, отвечает односельчанам на вопрос: что он делал в день, когда пропала девочка.

«Пришел домой, принял душ, сами понимаете. Туда-сюда по занятиям. Потом пожарил яичницу, поел и пошел в игру играть. И так до одиннадцати вечера», - рассказал парень.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая 13 июня пропала в Одесской области.

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Теги: #смерть#ребенок#убийство#педофилы#Одесская областьпогода в Одессе