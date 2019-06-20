Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео с подозреваемым во время поисков девушки
10:34, 20 июня 2019Происшествия
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Подозреваемым в убийстве девочки оказался местный 22-летний житель.
Подозреваемый сказал, что весь день играл в игру / скриншот
В сети появилось видео с подозреваемым, которое было снято во время поисков 11-летней Даше Лукьяненко.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На нем парень, который еще несколько дней назад принимал участие в поисковой операции, а сейчас признался в убийстве, отвечает односельчанам на вопрос: что он делал в день, когда пропала девочка.
«Пришел домой, принял душ, сами понимаете. Туда-сюда по занятиям. Потом пожарил яичницу, поел и пошел в игру играть. И так до одиннадцати вечера», - рассказал парень.
В Сети появилось видео с подозреваемым, которое было снято еще во время поисков 11-летней Даши
Как сообщал УНИАН, 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая 13 июня пропала в Одесской области.
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