После недели поисков полиция нашла тело пропавшей в Одесской области 11-летней девочки

Сейчас владельца домохозяйства, где нашли тело девочки, как основного подозреваемого доставили в отделение полиции для допроса.

В полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая 13 июня пропала в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на странице в Facebook.

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"Только что во время отработки территории в селе Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили, предположительно, тело пропавшей Дарьи Лукьяненко", - говорится в сообщении.

При этом первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook подтвердил, что тело принадлежит именно Даше.

"Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве", - заявил Аброськин.

Сейчас сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы, после чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что владельца домохозяйства как основного подозреваемого доставили в отделение полиции для допроса.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в селе Ивановка Одесской области. Для ее поисков правоохранители и волонтеры развернули спецоперацию с радиусом в 20 км.