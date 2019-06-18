В Днепре спасатели разбили стену, чтобы достать котенка из вентиляционного канала (видео)

Владелица котенка будет делать ремонт соседям, ведь именно их кухня пострадала в результате спасательной операции.

В Днепре спасатели разбили стену кухни перфоратором, чтобы достать котенка из вентиляционного канала. Теперь владелица котенка будет делать ремонт соседям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Усач играл и запрыгнул в вентиляционный канал. Владелица животного лишь услышала мяуканье из-за стены и позвала спасателей. Те обследовали дом и обнаружили, что котенок оказался на этаж ниже. Чтобы достать животное, пришлось разбивать стену соседской кухни перфоратором.

В отличие от квартиры, котеночек не пострадал. Его же хозяйка пообещала взять на себя расходы на ремонт поврежденного дома.