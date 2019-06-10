В Киеве в заброшенном недострое нашли труп мужчины - рядом с телом лежала записка (фото, видео)

Рядом с телом лежал лист бумаги, на котором был написан номер телефона и слово «Срочно».

В понедельник, 10 июня, в Киеве недалеко от дома по адресу улица Соломенская, 15 обнаружили труп мужчины. Тело лежало внутри недостроенного заброшенного здания. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Вызов на линию «102» поступил около 07:40. Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, на вид мужчине около 35 лет. Прибывшие на место эксперты осмотрели тело, но следов насильственной смерти они не обнаружили. Так как здание заброшено и там постоянно обитают бездомные, предполагается, что именно они и вызвали правоохранителей. Стоит отметить, что умерший не похож на бездомного. Из личных вещей при нем ничего не обнаружили. Но рядом с телом лежал лист бумаги, на котором был написан номер телефона и слово «Срочно».

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области в результате ДТП погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета.