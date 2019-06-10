На Сумщине чиновник облсовета погиб в ДТП

Кроме него погиб еще один человек.

В Сумской области в результате ДТП погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета.

Об этом 9 июня сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

По данным полиции, авария произошла вечером в воскресенье на автодороге Сумы-Полтава на 47 км. "Автомобиль "Хюндай Элантра" двигался из г.Суммы в сторону г.Тростянец. Предварительно, водитель не справился с управлением и слетел в кювет", - говорится в сообщении.

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Пассажир 1977 г.н., заместитель начальника управления коммайном Сумского облсовета, и водитель 1978 г.н., погибли на месте. Еще один пассажир 1985 г.н. доставлен в Тростянецкой районной больницы.

По факту ДТП начато следствие по ч.2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Согласно информации с официального сайта Сумского облсовета, заместителем начальника управления коммунальным имуществом облсовета является Алексей Сябренко.

По данным местных СМИ, в момент ДТП Сябренко находился на переднем пассажирском сидении служебного автомобиля.

Комментируя событие, Науменко отметила, что погибший не были пристегнуты ремнями безопасности. Судя по фото, которые пресс-секретарь разместила в Facebook, погибшие мужчины вылетели из автомобиля, когда он несколько раз переворачивался.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Сумской облгосадминистрации, автомобиль двигался на большой скорости, которую в рамках следствия установит соответствующая экспертиза.