В центре Киева обвалилась часть колледжа (фото)
14:09, 03 июня 2019Происшествия
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Раньше в здании находилось общежитие, сейчас там никто не живет.
Обвал произошел перед выходными / фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС/LB.ua
В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9.
Об этом сообщает LB.ua.
В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет. Обвал произошел перед выходными.
КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.
Старый вид обвалившегося здания/скриншот Google
Как сообщал УНИАН, 18 мая в лицее № 28 Львовского городского совета на ул. Тютюнников, 2, обвалилась стена.
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