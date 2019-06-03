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В центре Киева обвалилась часть колледжа (фото)

14:09, 03 июня 2019
Происшествия
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Обвал произошел перед выходными / фото: Квашук Олександр. Рятувальник КАРС/LB.ua

Об этом сообщает LB.ua.

В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет. Обвал произошел перед выходными.

КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Старый вид обвалившегося здания/скриншот Google

Как сообщал УНИАН, 18 мая в лицее № 28 Львовского городского совета на ул. Тютюнников, 2, обвалилась стена.

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Теги: #обвал здания#Киев#колледжпогода в Киеве