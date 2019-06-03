В центре Киева обвалилась часть колледжа (фото)

Раньше в здании находилось общежитие, сейчас там никто не живет.

В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника, 9.

Об этом сообщает LB.ua.

В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет. Обвал произошел перед выходными.

КГРТ создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в лицее № 28 Львовского городского совета на ул. Тютюнников, 2, обвалилась стена.