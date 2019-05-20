Во Львовском лицее обвалилась стена

После ливня подпорно-ограждающая стенка потеряла свою несущую способность и обвалилась.

В субботу, 18 мая, в лицее № 28 Львовского городского совета на ул. Тютюнников, 2, обвалилась стена.

Об этом сообщили в департаменте гуманитарной политики ЛГС.

Отмечается, что после ливня подпорно-ограждающая стенка потеряла свою несущую способность и обвалилась. В результате происшествия никто не пострадал.

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«Для ликвидации аварийной ситуации создана комиссия для проведения обследования территории и подготовки соответствующих документов для рассмотрения на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью выделения средств из резервного фонда городского бюджета на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по выводу из аварийного состояния подпорной стенки учебного заведения», - отмечают в управлении образования ЛГС.

Сейчас опасные участки огородили предупредительной лентой.

Как сообщал УНИАН, в одном из залов киевского Дома учителя во время урока бальных танцев обвалился потолок. В зале занимались 8-летние дети.