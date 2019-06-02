В Днепре загорелся завод по производству туалетной бумаги (фото, видео)

В помещении горит сырье – рулоны с бумагой.

На улице Строителей в Днепре горит предприятие по производству туалетной бумаги и салфеток.

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, информация о пожаре поступила спасателям 2 июня в 06:45.

Прибыв на место огнеборцы установили, что пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 квадратных метров. Горит сырье – рулоны с бумагой. Пожар локализован в 09:15.

К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что на судостроительном предприятии “Кузница на Рыбацкой”, которое выполняет оборонные заказы, произошел пожар.