В Ривненской области 100 человек напали на правоохранителей во время обысков у копателей янтаря

Правоохранителей избили, отобрали видеокамеру и документы.

В Ривненской области полиция начала расследование по фактам сопротивления, избиения и грабежа полицейских и пограничников во время проведения ими обысков в двух селах Рокитновского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, 21 мая в рамках уголовных производств на основании постановления суда полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Обыскам начали препятствовать местные жители – с обеих сторон более 100 человек.

Согласно информации источников в правоохранительных органах, обыски проводились в связи с причастностью обоих граждан к незаконной добыче янтаря.

«У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков», - отмечает пресс-служба полиции.

Сейчас правоохранители проводят досудебные расследования по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ст. 186 (грабеж) и ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи следственного управления установили ориентировочный круг наиболее активных лиц, которые могут быть причастны к совершенным уголовным преступлениям.