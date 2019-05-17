В Сумах на химпредприятии мужчина упал в чан с фосфорной кислотой

Мужчина погиб сегодня около 13.00.

В Сумах погиб 67-летний мужчина, который упал в чан с фосфорной кислотой на территории предприятия «Сумыхимпром».

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, мужчина погиб сегодня около 13.00.

«Предварительно событие квалифицировано как несчастный случай», - сказала Биганова.

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Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила, что мужчина упал с высоты около 5 метров. «По словам очевидцев, он упал в чан с фосфорной кислотой», - рассказала Науменко.

На вопрос, что именно стало причиной смерти - падение с высоты или действие кислоты, Науменко ответила, что это станет известно только после проведения соответствующей экспертизы.

«Причину смерти установит только экспертиза. Может, у него вообще был тромб, так и упал», - сказала пресс-секретарь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа.