В Тернополе в центральном парке обнаружили скелет мужчины, которого разыскивали с мая прошлого года

Тело погибшего, которое обнаружили рыбаки в камышах, пролежало в воде около года.

В Тернополе сегодня утром в центральном парке «Топильче» рыбаки в камышах обнаружили скелетизированное тело человека.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, после этого граждане оперативно вызвали милицию.

При предварительном осмотре судмедэксперт обнаружил на скелете остатки одежды и обуви, которые свидетельствовали, что это мужчина. При нем обнаружили сумку, благодаря документам в ней идентифицирован погибший - житель Тернополя, 1954 года рождения.

По данным правоохранителей, мужчину разыскивали как без вести пропавшего с мая 2018 года. Именно его тело нашли рыбаки. По внешним признакам, скелет пролежал в воде около года.

Причина смерти пока не известна, ее установит судебно-медицинская экспертиза. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР (согласно ст. 115 ч. 1 УК).