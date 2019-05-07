Депутату, который пьяным сбил насмерть двух человек на Киевщине, объявили подозрение

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

32-летнему депутату Яготинского горсовета объявили о подозрении в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Максим Киричук.

"Подозрение сообщено в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц)", - говорится в сообщении.

Прокурор напомнил, что указанный депутат 6 мая текущего года около 19.00 находясь пьяным за рулем автомобиля за пределами г. Яготин совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с мотоциклом. От полученного удара водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте происшествия.

За указанное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Досудебное расследование продолжается.