В Запорожье изнасиловали водителя трамвая

Злоумышленник сначала ограбил 40-летнюю женщину, а потом изнасиловал.

В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-водителя трамвая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, инцидент произошел вечером 30 апреля.

Читайте такжеВ Сумской области рецидивист зарубил сестру и ее приятеля и сжег их тела в печи (фото)

Отреагировав на сообщение об ограблении в трамвае, патрульные прибыли на место происшествия.

40-летняя водитель трамвая рассказала правоохранителям, что на остановке в пустой трамвай зашел неизвестный мужчина, который сразу начал ей угрожать физической расправой, и требовал, чтобы она остановила вагон.

«После остановки мужчина начал бить женщину бутылкой по голове, отобрал у пострадавшей сумку с деньгами, после чего изнасиловал ее. Злоумышленника испугал посторонний шум, он выбежал из трамвая и скрылся», - говорится в сообщении.

Потерпевшая назвала полицейским приметы насильника и правоохранители установили, что им может быть 33-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.

Полицейские прибыли по месту проживания подозреваемого, однако он выпрыгнул с 3-го этажа дома и сбежал.

На следующий день, 1 мая, подозреваемый был задержан.