В Запорожье изнасиловали водителя трамвая
В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-водителя трамвая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, инцидент произошел вечером 30 апреля.
Читайте такжеВ Сумской области рецидивист зарубил сестру и ее приятеля и сжег их тела в печи (фото)
Отреагировав на сообщение об ограблении в трамвае, патрульные прибыли на место происшествия.
40-летняя водитель трамвая рассказала правоохранителям, что на остановке в пустой трамвай зашел неизвестный мужчина, который сразу начал ей угрожать физической расправой, и требовал, чтобы она остановила вагон.
«После остановки мужчина начал бить женщину бутылкой по голове, отобрал у пострадавшей сумку с деньгами, после чего изнасиловал ее. Злоумышленника испугал посторонний шум, он выбежал из трамвая и скрылся», - говорится в сообщении.
Потерпевшая назвала полицейским приметы насильника и правоохранители установили, что им может быть 33-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.
Полицейские прибыли по месту проживания подозреваемого, однако он выпрыгнул с 3-го этажа дома и сбежал.
На следующий день, 1 мая, подозреваемый был задержан.