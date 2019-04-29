В Одессе арестованы двое китайцев за отправку украинок в Пекин для сексуальной эксплуатации

Внешность девушек оценивали по фотографиям, высланным через Интернет.

В Одессе арестованы двое граждан Китая за отправку украинок в Пекин для сексуальной эксплуатации.

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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, по ходатайству прокуратуры иностранцы взяты под стражу вечером 28 апреля.

По данным Вербы, в рамках противодействия торговле людьми одесские правоохранители предотвратили отправку в Китайскую Народную Республику молодых женщин.

В частности, в ходе следственно-оперативных мероприятий 27 апреля в аэропорту "Борисполь" задержан 24-летний гражданин Китая, причастный к организации канала торговли людьми, а его 44-летнего соучастника разоблачили в Одессе.

Как отметила пресс-секретарь, в "Борисполе" с 24-летним подозреваемым было 5 девушек, которые должны были улететь "на заработки" в Пекин. Внешний вид украинок вербовщики оценивали предварительно – по фото с портфолио девушек.

"За предоставление интимных услуг в заведениях Китая им обещали заработную плату в 200-400 долларов, проживание и питание. После задержания этот злоумышленник доставлен в Одессу, где обоим подозреваемым избрана меры пресечения в виде содержания в СИЗО", - рассказал Верба

В качестве альтернативы судом определен залог: 44-летнему мужчине - 576 тысяч гривень, его сообщнику - более 1 миллиона гривень. Залог пока не внесен.

Следственно-оперативные мероприятия проведены с участием следователей регионального главка Нацполиции в Одесской области, сотрудников оперативного управления органов Государственной пограничной службы Украины и пр.

Как добавили в региональном главке Нацполиции, будущих жертв иностранцы искали среди объявлений о поиске работы в Интернет. Большинство из них были молодые жительницы Одесской области в возрасте 18-20 лет, которые находились в уязвимом материальном положении.

Вербовщики, оценив внешность девушек по фотографиям, которые те по их требованию отправляли на электронный адрес, предлагали работу по оказанию сексуальных услуг в борделях на территории КНР.

Расходы, связанные с выездом за границу, украинки должны были вернуть с первой зарплаты. После получения согласия и оформления всех необходимых документов правонарушители бронировали женщинам электронные билеты.

Сейчас девушки возвращены домой. Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми осуществляет прокурора Одесской области (ч. 2 ст. 149 УК Украины).